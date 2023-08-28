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08:38, 28 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с питьевой водой на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении ВСУ испытывают проблемы с питьевой водой

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с провизией и питьевой водой на сватовско-кременском участке краснолиманского направления. Об этом рассказал военный эксперт и подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«У военнослужащих, поступающих в медучреждения, наблюдаются пищевые отравления, заболевание ЖКТ, диарея», — рассказал Марочко. Он добавил, что из-за этого происходит резкий рост санитарных потерь.

По его словам, основными факторами проблем с водой и провизией стали антисанитария и просроченные продукты, а также хранение продуктов в ненадлежащих условиях.

Ранее украинская военная рассказала, что государственная система управления и законодательная база не могут обеспечить оказание большого объема
медицинской помощи в условиях боевых действий.

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