В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с питьевой водой на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении ВСУ испытывают проблемы с питьевой водой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с провизией и питьевой водой на сватовско-кременском участке краснолиманского направления. Об этом рассказал военный эксперт и подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«У военнослужащих, поступающих в медучреждения, наблюдаются пищевые отравления, заболевание ЖКТ, диарея», — рассказал Марочко. Он добавил, что из-за этого происходит резкий рост санитарных потерь.

По его словам, основными факторами проблем с водой и провизией стали антисанитария и просроченные продукты, а также хранение продуктов в ненадлежащих условиях.

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