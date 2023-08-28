Отстраненный за допинг бегун заявил о приеме запрещенного препарата по ошибке

Отстраненный бегун Недосоков заявил, что по ошибке принял запрещенный препарат

Российский бегун Кирилл Недосоков, отстраненный за нарушение антидопинговых правил, рассказал, что по ошибке купил запрещенный препарат. Его слова приводит Sports.ru.

Он пояснил, что в течение нескольких лет принимал разрешенные биологически активные добавки, в числе которых был «Ноотропил». По словам спортсмена, он случайно купил в аптеке и принял «Нанотропил», входящий в число недопустимых к употреблению препаратов, и сам отправил объяснительную записку допинг-офицерам, когда обнаружил несоответствие названий. В итоге его дисквалифицировали на четыре года. «Я понимаю, что существуют правила, но ведь даже по правилам я бы мог подписать признание и за любой серьезный препарат получить три года вместо четырех. Разве это справедливо?» — возмутился Недосоков.

Недосоков — бронзовый призер Кубка России-2022 по бегу на 10 000 метров. В 2022 году на Московском марафоне он сдал положительную допинг-пробу на фонтурацетам — стимулирующий препарат, запрещенный в соревновательный период.

30 мая трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что проблемы российских спортсменов с допингом связаны с безнаказанностью, незнанием и непрофессионализмом в медицине. «Неизвестно сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», — заявила она.