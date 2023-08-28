Отстраненный за допинг бегун заявил о приеме запрещенного препарата по ошибке
Российский бегун Кирилл Недосоков, отстраненный за нарушение антидопинговых правил, рассказал, что по ошибке купил запрещенный препарат. Его слова приводит Sports.ru.
Он пояснил, что в течение нескольких лет принимал разрешенные биологически активные добавки, в числе которых был «Ноотропил». По словам спортсмена, он случайно купил в аптеке и принял «Нанотропил», входящий в число недопустимых к употреблению препаратов, и сам отправил объяснительную записку допинг-офицерам, когда обнаружил несоответствие названий. В итоге его дисквалифицировали на четыре года. «Я понимаю, что существуют правила, но ведь даже по правилам я бы мог подписать признание и за любой серьезный препарат получить три года вместо четырех. Разве это справедливо?» — возмутился Недосоков.
Недосоков — бронзовый призер Кубка России-2022 по бегу на 10 000 метров. В 2022 году на Московском марафоне он сдал положительную допинг-пробу на фонтурацетам — стимулирующий препарат, запрещенный в соревновательный период.
30 мая трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что проблемы российских спортсменов с допингом связаны с безнаказанностью, незнанием и непрофессионализмом в медицине. «Неизвестно сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», — заявила она.