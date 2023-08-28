Ситуацию с вывозом соли из Приморья оценили

Таможня опровергла информацию о том, что китайцы вывозят соль из Приморья

Соль в багажнике у покидающих Приморский край туристов встречается редко. Так ситуацию с вывозом соли из Приморья после сброса воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» оценили в пресс-службе Уссурийской таможни, передает РБК.

В таможне опровергли информацию о том, что на соль начался ажиотаж. «Соль — это обычный товар, и она идет через Пограничный обычным порядком. В багаже у туристов соль встречается крайне редко, мы даже не ведем такой статистики», — заявили в пресс-службе.

Ранее сотрудники таможни рассказали о повышенном интересе к соли среди граждан КНР. По их словам, китайцы начали массово вывозить продукт из Приморского края через пункт пропуска Пограничный на прошлой неделе. Объемы соли в багажниках незначительные, однако раньше этого товара в них не было.

25 августа крупнейший в мире производитель соли National Salt Industry Group призвал не паниковать из-за сброса Японией воды с АЭС в океан. Компания уточнила, что на морскую соль приходится только 10 процентов от всего объема потребления в мире, остальное — соль из пещер или месторождений.