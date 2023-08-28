Китайцы начали вывозить соль из Приморья

Жители КНР начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Жители Китая начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. Резкий рост спроса на продукт связан со сбросом Японией воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Уссурийской таможни.

«Международный автомобильный пункт пропуска Пограничный. Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара», — заявили сотрудники таможни.

При этом таможенники отметили, что не видят большого ажиотажа вокруг соли среди граждан Китая. Другие пункты пропуска не наблюдают подобной динамики с вывозом.

Ранее компания National Salt Industry Group, которая считается крупнейшим в Китае и мире производителем соли, призвала не паниковать из-за сброса Японией воды с атомной электростанции. Представители компании уточнили, что непосредственно на морскую соль приходится только 10 процентов от всего объема потребления в мире, остальное — соль из пещер или месторождений.