Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Новой Таволжанки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, осколки снарядов посекли фасады и выбили окна в трех частных домовладениях. Помимо того, один снаряд повредил крышу сарая. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. По данным Минобороны, беспилотник самолетного типа пересек границу 26 августа в районе 14:15 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.