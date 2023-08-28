66-летняя женщина стала старейшим баттл-рэпером в мире
Пенсионерка из Великобритании стала старейшим в мире баттл-рэпером. Ее историю рассказывает The Guardian.
66-летняя Джой Франс долго работала учителем и помогала получать образование детям с особыми потребностями. Британка всегда была стеснительной и скромной, но после 55-го дня рождения поняла, что жизнь становится скучной и предсказуемой. К тому моменту она уже развелась с мужем, а ее сын стал взрослым. Женщина решила «следовать за совпадениями», чтобы внести элемент спонтанности в жизнь. Так она попала сначала на поэтический семинар, а затем начала участвовать в вечерах ораторского мастерства в местном пабе. Там она впервые «нашла свой голос».
В 2014 году Франс ушла на раннюю пенсию, чтобы исследовать свой творческий потенциал. После этого она стала посещать национальные фестивали для артистов, где выступала с небольшими монологами. В день своего 60-летия в 2017 году пожилая британка пообещала себе попробовать 60 новых вещей до своего следующего дня рождения. Поэтому когда двое подростков, услышав, как она импровизирует, предложили ей поучаствовать в рэп-баттле, Франс не стала отказываться.
После нескольких скромных попыток Франс выступила в большом клубе в Ковентри. Она очень нервничала, но не отказалась от своей затеи, а сопернику сказала, чтобы он делал «все то же, что и с любым другим рэпером». После этого он прочел рэп о гениталиях женщины.
На рэп-баттлах так много разных людей, там можно встретить кого угодно. Там очень теплая атмосфера, прекрасный мир, состоящий преимущественно из молодых мужчин, которые поддерживают друг друга
Пять лет спустя Франс по-прежнему участвует в рэп-баттлах, выступает в Ирландии и Великобритании и состоит в Don’t Flop league, одной из самых крупных рэп-баттл-лиг в стране. Женщина говорит, что теперь ничто не заставит ее поморщиться или смутиться. Она считается самой старой участницей рэп-баттлов. Часто ее останавливает охрана у дверей клубов, предупреждая, что внутри будет много грубости и ругательств, на что женщина отвечает: «Да, материться буду и я».
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