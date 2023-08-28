Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 28 августа 2023Мир

Стало известно об отчаянии Польши из-за ненависти к России

Myśl Polska: ненависть Польши к России привела Варшаву к отчаянию

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Приверженность Варшавы к бесконечной поддержке Украины и ненависть к России привели ее к отчаянию. Об этом написал польский обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень.

«Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша», — отметил Белень.

По словам журналиста, «вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами».

Эксперт объяснил, что таким образом Варшава предает дух «добрососедства», в основе которого находится уважение ценностей и интересов другого государства». Киев при этом нарушает «взаимность», но Польша делает все, чтобы этого не замечать, отметил Белень. По его словам, позиция поляков, которая заключается в упорной приверженности «украинскому флагу» приняла форму позиции «неудачника».

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что агрессивная политика властей Польши наряду со слабой армией может привести к жертвам среди поляков и уничтожению городов. Он также призвал четко помнить о довольно слабом военном потенциале польской армии, которая в лучшем случае способна устроить красивый парад.

***
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России. Чего опасается Украина?

    Назван срок начала использования Украиной F-16

    Два аэропорта Москвы приостановили прием и отправку самолетов

    Долг Google перед Россией превысил 20 миллиардов рублей

    Россияне вспомнили подробности доставки на дом продуктов во времена СССР

    Стало известно об отчаянии Польши из-за ненависти к России

    Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

    Доктор Долгов объяснил феномен петли абьюза

    Одержимый молодостью бизнесмен рассказал о необычных оздоровительных процедурах

    Модель снялась в порно под дождем во время урагана и поделилась впечатлениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости