Myśl Polska: ненависть Польши к России привела Варшаву к отчаянию

Приверженность Варшавы к бесконечной поддержке Украины и ненависть к России привели ее к отчаянию. Об этом написал польский обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень.

«Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша», — отметил Белень.

По словам журналиста, «вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами».

Эксперт объяснил, что таким образом Варшава предает дух «добрососедства», в основе которого находится уважение ценностей и интересов другого государства». Киев при этом нарушает «взаимность», но Польша делает все, чтобы этого не замечать, отметил Белень. По его словам, позиция поляков, которая заключается в упорной приверженности «украинскому флагу» приняла форму позиции «неудачника».

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что агрессивная политика властей Польши наряду со слабой армией может привести к жертвам среди поляков и уничтожению городов. Он также призвал четко помнить о довольно слабом военном потенциале польской армии, которая в лучшем случае способна устроить красивый парад.