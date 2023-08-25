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04:33, 25 августа 2023Мир

В США раскрыли последствия агрессивной политики властей Польши

Экс-разведчик США Риттер: агрессивная политика Варшавы будет иметь последствия

Агрессивная политика властей Польши наряду со слабой армией может привести к жертвам среди поляков и уничтожению городов. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.

«Россия не угрожает Польше, как и Белоруссия. Польша — единственная, кто выдвигает угрозы <…>. Вы знаете, глупые действия приводят к глупым результатам, которые будут выражаться в разрушенных польских городах», — отметил он.

Скотт Риттер посоветовал полякам срочно открыть книгу по истории и вспомнить, сколько армий захватывало ее территории в силу географического положения государства. Разрушения и беды, которые выпадали на долю Польши, нужно сопоставить с тем относительным процветанием, которого она достигла, считает военный.

«Вы были полем для битвы и заплатили за это. Ваши города разрушались, дети оставались без родителей и росли в сиротских приютах», — подчеркнул Риттер.

Он также призвал четко помнить о довольно слабом военном потенциале польской армии, которая в лучшем случае способна устроить красивый парад.

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    Марина Совина
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