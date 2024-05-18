Украинские дальнобойщики перекрыли трассу из-за нового закона о мобилизации

Украинские дальнобойщики начали акцию протеста из-за нового закона о мобилизации

Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса в знак протеста против нового закона о мобилизации. Об этом сообщает «Политика Страны».

По информации издания, водители вывели на дорогу десятки фур, образовав огромную пробку.

В начале мая сообщалось, что украинские дальнобойщики создали петицию с призывом дать им бронь от мобилизации.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу в субботу, 18 мая. Согласно новшествам, за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запретят управлять транспортным средством