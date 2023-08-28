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23:20, 28 августа 2023Мир

США начнут применять искусственный интеллект для контроля неба над Вашингтоном

Пентагон: военные начнут применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном

Фото: Jason Reed / Reuters

Американские военные начнут контролировать воздушное пространство над Вашингтоном с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Ожидается, что ИИ внедрят в систему визуального опознания и предупреждения. Это должно обеспечить десятикратное повышение эффективности в сравнении с применяемыми ныне средствами. Как уточнили в министерстве обороны США, развертывание системы должно начаться в 2023 году.

«Модернизация существенно повышает возможности операторов системы противовоздушной обороны (ПВО) опознавать воздушные суда и передавать предупреждение с помощью (безвредных для зрения) лазеров на гораздо большее расстояние», — подчеркнули в Пентагоне.

В июне Пентагон заключил контракт с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Киева.

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    Марина Совина
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