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10:53, 28 августа 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего при нападении собак в Дагестане ребенка

У пострадавшего при нападении собак в Махачкале ребенка нашли ссадины и царапины

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

У ребенка, который пострадал при нападении стаи собак в Махачкале, нашли укус и ссадины. О состоянии мальчика сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины», — сообщили власти.

В администрации добавили, что после случившегося волонтеры организовали локацию временной передержки собак, на место ЧП выезжала бригада для отлова бездомных животных.

О случившемся в Дагестане стало известно 27 августа. Тогда в сети распространилось видео, где десять собак напали на ребенка — он впоследствии забежал в море, чтобы спастись. Это произошло в безлюдном месте у моря, предварительно, в районе Редукторного поселка.

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    Анастасия Шейкина
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