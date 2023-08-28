Стало известно о состоянии пострадавшего при нападении собак в Дагестане ребенка

У пострадавшего при нападении собак в Махачкале ребенка нашли ссадины и царапины

У ребенка, который пострадал при нападении стаи собак в Махачкале, нашли укус и ссадины. О состоянии мальчика сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины», — сообщили власти.

В администрации добавили, что после случившегося волонтеры организовали локацию временной передержки собак, на место ЧП выезжала бригада для отлова бездомных животных.

О случившемся в Дагестане стало известно 27 августа. Тогда в сети распространилось видео, где десять собак напали на ребенка — он впоследствии забежал в море, чтобы спастись. Это произошло в безлюдном месте у моря, предварительно, в районе Редукторного поселка.