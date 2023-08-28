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01:33, 28 августа 2023Из жизни

Стали известны итоги крупнейших за полвека поисков лох-несского чудовища

BBC: крупнейшие за последние 50 лет поиски лох-несского чудовища провалились

Фото: Benedikt von Imhoff / dpa / Global Look Press

Крупнейшие за последние 50 лет поиски легендарного лох-несского чудовища закончились неудачей. Об этом сообщает телеканал BBC.

Как уточнили журналисты, в масштабном мероприятии приняли участие более 200 добровольцев из Швеции, Франции, Шотландии, Японии, Германии и других стран.

Один из добровольцев во время исследования услышал четыре характерных «хлюпанья» во время тестирования систем записи. При этом диктофон не смог зафиксировать, откуда шли эти странные звуки.

Ранее сообщалось, что эксперты из разных стран решили собраться в Великобритании на крупнейшие за 50 лет поиски чудовища озера Лох-Несс. Отмечалось, что исследования будут проводить при помощи дронов с инфракрасными камерами и гидрофонов. Примечательно, что такое оборудование ранее никогда не применялось для исследования озера.

Первое зафиксированное наблюдение чудовища в озере Лох-Несс случилось 90 лет назад, когда менеджер отеля в местной деревне якобы увидела «водяное чудовище».

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    Марина Совина
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