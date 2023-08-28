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16:32, 28 августа 2023Силовые структуры

Полицейских заинтересовало видео с оголившимися на улице россиянками

Полиция в Воронеже начала проверку видео с двумя оголившимися девушками

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции в Воронеже начали проверку видео с двумя оголившимися девушками, гуляющими по улицам города. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ролик с прогулкой девушек под ритмичную музыку появился в местных сообществах в соцсетях. После этого пользователи в комментариях начали призывать сотрудников правоохранительных органов найти и наказать его участниц.

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Как сообщает канал, в управлении МВД по Воронежской области уже заинтересовались видео и начали проверку в связи с его размещением в сети.

Ранее в подмосковном Нахабино сотрудники полиции нашли и задержали мужчину, который ударил по лицу россиянку на пробежке за короткие шорты. Агрессор оказался мигрантом, работающим в местной управляющей компании. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

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    Олеся Мицкевич
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