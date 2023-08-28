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00:26, 28 августа 2023Россия

Раскрыты планы Путина на 1 сентября

«Ведомости»: президент Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин может посетить 1 сентября мастерскую управления «Сенеж». Планы главы государства «Ведомостям» раскрыли близкие к администрации президента источники.

По их информации, именно в «Сенеже» могут пройти основные мероприятия, посвященные Дню знаний, в их числе возможно общение с участниками проектов, которые обучаются в «Сенеже». Также президенту покажут новые корпуса, которые были построены в «Сенеже».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Путин 1 сентября посетить «Сенеж», ответил: «Сообщим своевременно».

Издание отмечает, что в первые дни сентября в «Сенеже» будет завершаться молодежный форум «Территория смыслов». Газета ранее писала, что именно из «Сенежа» Путин может по видеоконференцсвязи принять участие в запуске строительства русскоязычных школ в Киргизии.

25 августа в польском городе Щецин неизвестные остановили движение поездов и включили выступление президента России Владимира Путина.

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    Марина Совина
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