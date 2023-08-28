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01:13, 28 августа 2023Россия

В России захотели увеличить расстояние от свалок до аэропортов

Минтранс планирует скорректировать минимальную дистанцию от свалок до аэропортов

Фото: Semen Likhodeev / Russian Look

В Минтрансе России могут скорректировать минимальную дистанцию от свалок до аэропортов. Об этом говорится в письме ведомства в адрес Общероссийского объединения пассажиров, документ есть в распоряжении «Известий».

В январе текущего года постановление правительства допустило, что объекты переработки мусора могут работать в десяти и даже в 7,5 километра от взлетно-посадочных полос, если докажут, что эффективно отпугивают птиц. При этом операторы аэропортов и общественники полагают, что такая мера только повышает риск столкновений лайнеров с птицами. Эксперты настаивают на возвращении прежней нормы.

Минимальное расстояние от мусорного полигона до контрольной точки аэропорта не должно быть менее 15 километров. Об этом рассказали опрошенные изданием представители авиаотрасли.

«Правильная дистанция уже была установлена и проверена временем. Любые ее уменьшения мы считаем недопустимыми», — заявил исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин.

Он напомнил, что сокращение дистанции от ВПП до потенциально опасного объекта на полкилометра должно быть обосновано. Эксперты предупредили, что птицы могут попасть в двигатели при взлете или посадке лайнеров, что способно привести к их воспламенению и отказу.

Ранее сообщалось, что в Росси захотели ужесточить контроль за утилизацией отходов. Так, в Минприроды пообещали разработать реестр компаний-утилизаторов отходов, который позволит вывести недобросовестных игроков из тени и поможет отслеживать объемы утилизируемого мусора. Нововведение будет действовать, начиная с января 2024 года.

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    Марина Совина
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