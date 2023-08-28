В России призвали не жалеть забитых северных оленей из Норвегии

Директор заповедника Поликарпова: забитых в Норвегии оленей выращивали на мясо

Директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова призвала не жалеть северных оленей, которых забили в Норвегии после пересечения российской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Поликарповой, считать северных оленей пострадавшей стороной «нелогично», поскольку норвежцы выращивали их на мясо. «Олени — их собственность, они могут с ней делать, что хотят», — добавила она.

Эти олени изначально были предназначены для мяса. К тому же нет информации, что были забиты именно те 40 оленей, которые ранее пересекли границу Наталья Поликарпова директор российской части заповедника «Пасвик»

Поликарпова полагает, что гибель 40 северных оленей не причинила существенного ущерба популяции этих животных. «Можно сделать вывод, что эти 40 оленей — единственные в Норвегии, других нет, и другие не зайдут. Это смешно, — заявила она. — Там сотни этих оленей, поэтому не исчезает риск перехода других групп оленей».

В беседе с агентством «Би-порт» Поликарпова усомнилась, что забор, который Норвегия строит на российской границе, остановит северных оленей. «Необходимо отогнать оленей от линии границы, — считает она. — Если их отгонят на 200 километров, например, то они не зайдут к нам».

Ранее сообщалось, что в Норвегии забили 40 северных оленей, которые пересекли границу России и паслись на российской половине заповедника «Пасвик» в Мурманской области. Это произошло после того, как Россия обвинила Норвегию в незаконном выпасе и потребовала сотни миллионов рублей в качестве компенсации.