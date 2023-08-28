В России закроют продвигавшую отечественный софт за границей компанию

«Ростех» ликвидирует продвигавшую российский софт за границей «дочку» RITE

Госкорпорация «Ростех» до конца года планирует закрыть дочернюю компанию «РусАйТиЭкспорт» (RITE), которая занималась продвижением российского софта за границей. Сейчас компания находится в стадии ликвидации, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Компания RITE была учреждена в 2017 году c целью продвижения российских IT-продуктов и сервисов на зарубежные рынки для увеличения доли несырьевого экспорта. Компания была призвана формировать образ России как ведущей страны в области информационно-коммуникационных технологий, способствуя развитию IT-отрасли.

В «Ростехе» объяснили РБК, что дальнейшее существование «дочки» перестало быть целесообразным из-за санкций. «На текущий момент компания выполнила свои обязательства и не связана никакими контрактами», — указал представитель госкорпорации, не уточнив детали. Собеседник также подчеркнул, что ликвидация одной из дочек не повлияет на деловые возможности «Ростеха», а для развития IT-экспорта сейчас «выстраиваются новые каналы».

Необходимость масштабного перехода с зарубежных технологий на российские появилась несколько лет назад, причем после начала военных действий на Украине власти все больше акцентируют на этом внимание. Однако для того чтобы создание отечественных продуктов окупилось, нужно продавать их за рубеж, оценивали эксперты. В 2022 году сделать это не удалось — объем экспорта сократился на 12-17 процентов, писал ранее «Коммерсантъ».