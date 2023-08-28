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02:56, 28 августа 2023Экономика

В России запустят СБП для ценных бумаг

«Известия»: в России запустят систему быстрых переводов для ценных бумаг

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России в 2024 году запустят систему быстрых переводов ценных бумаг частных инвесторов от одного брокера к другому. Об этом пишут «Известия».

По словам председателя правления Национального расчетного депозитария Виктора Жидкова, система не сможет распространиться без большого количества участников. Тестовый запуск будет уже в конце этого года.

Центробанк инициативу НРД по созданию сервиса, позволяющего частному инвестору совершать быстрые переводы своих ценных бумаг между брокерами, поддержал.

Ранее стало известно, что ежемесячно каждый третий россиянин получает до 5000 рублей пассивного дохода. Основными видами такого дохода оказались банковский депозит (17 процентов), кешбэк по карте (16 процентов) и инвестиции в ценные бумаги (10 процентов).

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    Юлия Мискевич
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