Раскрыта роль переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

Предполагаемые переговоры Путина и Эрдогана внесут ясность по зерновой сделке

Предполагаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина во многом внесут ясность по будущему зерновой сделки. Их роль в предполагаемых переговорах раскрыл источник РИА Новости, участвующий в них.

По словам собеседника агентства, все соответствующие турецкие ведомства ведут работу в этом направлении. При этом, подчеркнул он, процесс координируется с Организацией Объединенных Наций (ООН), где также будут следить за этими переговорами.

Источник выразил надежду, что переговоры пройдут конструктивно, будут открыты возможности для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.

Ранее стало известно о планах Эрдогана посетить Россию. Уточнялось, что основной темой встречи станет зерновая сделка и ее возобновление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что эта встреча состоится скоро, она «готовится весьма плотно».

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.