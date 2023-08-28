Мужчинам рассказали о неожиданных плюсах секса с женой

Психолог Митрохина: регулярный секс с женой поможет мужчинам продлить жизнь

Регулярный секс с женой поможет мужчинам продлить жизнь и улучшить состояние здоровья, полагает психолог Елена Митрохина. О неожиданных плюсах интимной близости она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Митрохина заявила, что регулярный секс позитивно сказывается на самочувствии и мужчин, и женщин, поскольку позволяет поддерживать оптимальный уровень гормонов и повышает иммунитет. Также интимная близость снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним преимуществом секса, которое подтверждено исследованиями, психолог назвала увеличение продолжительности жизни мужчин. Объясняется этот факт тем, что нагрузки во время полового контакта способствуют улучшению физической формы.

Секс способствует выработке гормона окситоцина, отвечающего за настроение, снижение уровня стресса и качество сна, что важно для общего самочувствия и долголетия. Кроме того, интимная близость с постоянной партнершей способствует укреплению эмоциональной связи, повышает уровень доверия и стабильности в отношениях Елена Митрохина психолог

При этом психолог подчеркнула, что одним сексом продлить жизнь не получится. Даже если регулярный интим благотворно влияет на здоровье, все равно необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать о спортивных нагрузках.

Ранее Митрохина раскрыла способы разжечь угасшую страсть в сексе. Для этого партнерам нужно начать общаться не только на бытовые и рутинные темы и снова найти общие темы и интересы, объединявшие их раньше.