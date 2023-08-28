Сексологи перечислили лучшие позы для обладателей маленьких пенисов
Сексолог Джиджи Энгл перечислила лучшие позы для секса, обеспечивающие максимальное проникновение. Ее мнение приводит HuffPost.
Поза «отбойник», предложенная сексологом, требует от пары гибкости и неплохой физической формы. В этой позе женщине нужно лечь на спину, поднять ноги и запрокинуть их за голову так, чтобы колени оказались рядом с ушами. Партнеру же необходимо присесть и немного раздвинуть ноги для глубокого проникновения.
Еще одной позой, подходящей обладателям маленьких пенисов, является вариация традиционной «догги-стайл», при которой ноги партнерши прижаты друг к другу.
Специалистка также посоветовала попробовать позу «нирвана», которая, по ее словам, является одновременно чувственной, интимной и позволяет достичь глубокого проникновения. В такой позе партнерша лежит на спине, а партнер ложится сверху, раздвинув ноги так, чтобы они оказались по обе стороны бедер партнерши с внешней стороны.
Энгл подчеркнула, что с медицинской точки зрения пенисы считаются маленькими лишь в том случае, если их длина составляет менее четырех сантиметров.
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