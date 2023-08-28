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14:49, 28 августа 2023Ценности

Собчак смутила фанатов нарядом с глубоким декольте

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фото в откровенном образе и смутила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость снялась в открывающем ее пышную грудь пестром пиджаке сине-зеленого цвета с глубоким декольте. Свой образ она дополнила укладкой на коротких волосах и макияжем в ярких оттенках. В качестве аксессуаров Собчак примерила массивное ожерелье.

Фото: @xenia_sobchak

Пользователи сети оценили внешний вид телеведущей в комментариях под постом, который набрал более 17 тысяч лайков. «Собчак и такое декольте — непривычно...», «А когда Ксения успела грудь сделать?», «Старый трюк — прижать сиську рукой», «Ой, у вас обвисло там», «Впервые вижу Ксению в таком откровенном образе», — высказались они.

Ранее в августе Собчак подняли на смех в сети из-за образа русалки. На размещенных кадрах знаменитость позировала в водолазном костюме с надписью Dior, а ее волосы с блестками зеленого цвета были убраны в гладкую прическу с волнистыми прядями у лица.

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    Екатерина Ештокина
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