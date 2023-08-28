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19:58, 28 августа 2023Путешествия

Эксперт оценил шансы на спасение пропавшей в Египте во время дайвинга россиянки

«Россоюзспаса»: исход ситуации с пропавшей в Египте россиянкой будет летальным

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Эксперт заявил, что исход ситуации с пропавшей во время дайвинга в Египте россиянкой будет летальным с вероятностью в 100 процентов. Так шансы на спасение многодетной матери оценил член «Россоюзспаса» Алексей Дударев в беседе с «360».

«Ее могло унести течением. Если бы у нее была страховка, могли бы оперативно поднять наверх», — предположил он. Дударев отметил, что даже профессионалы погружаются на такую глубину со страховкой, так как это рискованное мероприятие.

С этим мнением согласился и инструктор-методист Максим Штыб. Он отметил, что шансы на спасение женщины минимальны. По словам эксперта, баллон дайвера рассчитан в среднем на срок от 40 минут до двух часов. «Если есть специальные дополнительные устройства срок может быть больше, но речь ни в коем случае не идет о нескольких сутках», — заключил Штыб.

Кроме того, специалист подчеркнул, что для погружения глубже, чем на 50 метров, необходимо использовать специальные газовые смеси.

Непредвиденная ситуация произошла в Хургаде с матерью четверых детей из Санкт-Петербурга 25 августа. Уточняется, что Кристина Осипова и ее супруг сами являются опытными дайверами, поэтому спустились на глубину более 100 метров. При этом пара погружалась не с помощью специальных газовых смесей, а «на воздухе». Предполагается, что именно это могло стать причиной случившегося.

В настоящее время местные водолазы ведут поисковые работы на нескольких морских катерах. Также стало известно, что супруг россиянки написал письмо губернатору Хургады. Мужчина просит местные власти отправить к месту происшествия вертолет. Поиски идут уже четыре дня.

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    Зарина Дзагоева
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