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08:32, 28 августа 2023Экономика

Российские банки повысили ставки по потребительским кредитам

«Известия»: каждый пятый российский банк повысил ставки по потребкредитам

Фото: Unsplash

Каждый пятый банк после внепланового повышения ключевой ставки Центробанка 15 августа с 8,5 процентов до 12 процентов стал ужесточать условия выдачи займов. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что средняя ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,76 процентного пункта и составила 21,66 процента. По информации «Финуслуг», в Сбербанке среднее значение полной стоимости кредита выросло с 20 до 22 процентов. Аналогичный показатель в Росбанке увеличился с 19,7 до 25,8 процента, в «Альфе» — с 12,3 до 15,8 процента, в «Ак Барсе» — с 22 до 29,3 процента.

Ранее Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским и иным видам займов до конца 2023 года. Регулятор объяснил решение снять ограничения к ПСК возможностью для кредиторов проявить гибкость в подстройке процентных ставок, повышением эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

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    Юлия Мискевич
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