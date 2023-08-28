Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Собянин: 86,8 тысячи человек получат современные квартиры по реновации в СЗАО

В современные квартиры в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы по программе реновации переедут 86,8 тысячи человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Передали под заселение 14 новостроек на 176,3 тысячи квадратных метров жилья», — рассказал градоначальник. Он уточнил, что на первых этажах новых зданий предусмотрены 54 нежилых помещения — в них разместят диспетчерские пункты, магазины, пункты выдачи товаров и другие организации.

В программу реновации в СЗАО включен 431 дом. Сейчас в округе возводят десять новостроек, еще девять находятся в стадии проектирования.

Первый этап программы полностью завершили в районах Южное Тушино и Митино. В районе Щукино он выполнен на 80 процентов, а в Северном Тушине — на 77 процентов.

Ранее Собянин сообщил, что в ближайшие четыре года в Москве начнут возводить больше домов в рамках программы реновации. Ежегодно планируется вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья. Мэр столицы уточнил, что около 40 процентов таких зданий строятся по индивидуальным проектам.