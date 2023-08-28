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17:39, 28 августа 2023Россия

Двое москвичей больше месяца устраивали вечеринки рядом с телом отца

Shot: в Москве двое мужчин больше месяца устраивали вечеринки рядом с телом отца

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двое жителей Москвы больше месяца устраивали вечеринки рядом с телом отца. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, на странный запах из квартиры россиян обратили внимание соседи. При этом сами мужчины постоянно находились в состоянии опьянения, а из их жилья доносились звуки празднества. После того как зловоние распространилось на весь подъезд, полиция и спасатели решили вскрыть дверь. Внутри, кроме выпивающих братьев, нашли их 84-летнего отца, не подающего признаков жизни.

Как стало известно, тело пенсионера пролежало достаточно долго. Визуальный осмотр не выявил следов насилия. Почему родственники не сообщили о произошедшем, сейчас выясняется.

Ранее тела мужчины и женщины нашли на кухне одной из квартир в городе Асбесте Свердловской области. Рядом с ними находились трое маленьких детей в возрасти пяти, четырех лет и одного года. Признаков криминала на месте происшествия не обнаружили. Двух найденных детей до завершения разбирательства поместили в одно из местных социальных учреждений, а третьего ребенка госпитализировали для тщательного обследования.

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    Константин Лысяков
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