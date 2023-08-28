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10:24, 28 августа 2023Спорт

Менеджер Усика назвал следующего возможного соперника боксера

Менеджер Усика Климас заявил, что он может провести следующий бой с Хрговичем

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас назвал его следующего возможного соперника. Об этом сообщает Boxing Scene.

«[Филип] Хргович является обязательным претендентом. Если мы хотим унификационный бой с [Тайсоном] Фьюри, нужно поспешить. Если этого сделать не удастся, то, конечно, следующим будет Хргович», — заявил Климас.

В ночь на 27 августа Усик победил англичанина Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Украинский спортсмен защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

В июле Усик говорил, что Фьюри боится с ним драться. До этого появилась информация, что британец отказался от поединка с украинцем на супертурнире в Саудовской Аравии, который планируется провести в декабре 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться в апреле, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

В активе Усика 21 победа в 21 поединке. На счету Хрговича 16 побед и ни одного поражения.

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    Ксения Курашкина
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