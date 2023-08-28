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16:05, 28 августа 2023Россия

Пожар на территории ВДНХ в Москве попал на видео

Очевидцы показали на видео пожар на территории ВДНХ в Москве
СюжетПожар в Москве:

На территории ВДНХ в Москве произошел пожар. Кадры с места публикует Telegram-канал «112».

По предварительным данным, загорелся один из павильонов торгово-выставочного центра. На видео попал темно-серый дым, который поднимается в небо.

Mash, в свою очередь, пишет, что горит административное здание. Огонь охватил 10 квадратных метров. На место выехали экстренные службы.

Источник РИА Новости в экстренных службах эту информацию подтвердил. «Произошло возгорание на кровле четырехэтажного административного здания по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 164», — заявил собеседник агентства.

Около 200 человек эвакуировали.

Дополнение: пожар оперативно ликвидировали, пишет ТАСС. На выставке было незначительное возгорание, никто не пострадал.

13 июня пожар случился на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Горели три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров.

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    Евгения Куликова
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