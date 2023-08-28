Приготовивший для россиянки «подарок» со взрывчаткой отказался признавать вину

Мужчина, «подаривший» знакомой взрывчатку, не признал вину по статье

Никита Селюнин, приготовивший «подарок» со взрывчаткой для 22-летней знакомой, заявил на суде в Москве, что не согласен с вменяемой ему статьей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала Троицкого районного суда столицы.

«Мне непонятно, почему у меня 105-я статья («Убийство» — прим. «Ленты.ру»). По ней вину не признаю», — сказал мужчина.

Селюнин попросил переквалифицировать его действия на статью о побоях. Также молодой человек не согласен с гражданским иском, согласно которому он должен выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Представитель девушки приложил чеки, подтверждающие расходы на ее лечение. Они составили около 13 тысяч рублей. Такие деньги обвиняемый выплатить готов.

По версии следствия, 20 февраля фигурант упаковал в коробку самодельное взрывное устройство и положил его возле подъезда жилого дома на улице Изумрудной в Троицке, написав на упаковке имя девушки. В результате хлопка москвичка получила повреждения лица и левой руки.

Прокуратура Москвы показала фотографию коробки. В ней была бутылка с жидкостью для розжига. Родная сестра пострадавшей рассказала, что мужчина долгое время добивался внимания ее сестры. Молодой человек жил рядом и постоянно следил за девушкой.

20 февраля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о расправе. 22 февраля суд в Новой Москве арестовал Селюнина.