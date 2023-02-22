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15:32, 22 февраля 2023Силовые структуры

Суд поместил в СИЗО мужчину после взрыва «подарка» в руках 22-летней москвички

В Новой Москве арестовали 26-летнего мужчину, отправившего взорвавшийся «подарок» знакомой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новой Москве суд арестовал 26-летнего молодого человека, отправившего взорвавшийся «подарок» 22-летней знакомой. Об этом сообщает ТАСС.

Никита Селюнин будет находиться в СИЗО до 20 апреля. Он также собирается компенсировать девушке причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за взорвавшегося «подарка».

По данным следствия, 20 февраля фигурант упаковал в коробку самодельное взрывное устройство и положил его возле подъезда жилого дома на улице Изумрудной в Троицке, подписав именем девушки. В результате хлопка москвичка получила повреждения лица и левой руки.

Прокуратура Москвы показала фотографию коробки. В ней была бутылка с жидкостью для розжига. Родная сестра пострадавшей рассказала, что мужчина долгое время добивался внимания ее сестры. Молодой человек жил рядом и постоянно следил за девушкой.

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Екатерина Власова
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