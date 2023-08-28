Генконсульство РФ прокомментировало пропажу многодетной россиянки в Египте

Генконсульство РФ: пропавшая в Египте россиянка погрузилась глубоко в воду

Россиянка Кристина Осипова, пропавшая во время дайвинга в Хургаде, Египет, действительно погрузилась очень глубоко в воду. Так прокомментировал случившееся атташе генконсульства РФ в курортном городе Алексей Жиляев в беседе с ТАСС.

Уточняется, что она и ее муж потеряли сознание на глубине 122 метров, после чего мужчина всплыл, а его супруга нет. «Мы контролируем процесс поиска, его радиус постоянно расширяют, но результатов пока нет», — отметил представитель ведомства.

Непредвиденная ситуация произошла с матерью четверых детей из Санкт-Петербурга 25 августа. Уточняется, что женщина и ее супруг сами являются опытными дайверами, поэтому спустились на глубину более 100 метров. При этом пара погружалась не с помощью специальных газовых смесей, а «на воздухе». Предполагается, что именно это могло стать причиной случившегося.

Отмечается, что в настоящее время местные водолазы ведут поисковые работы на нескольких морских катерах. Также стало известно, что супруг россиянки написал письмо губернатору Хургады. Мужчина просит местные власти отправить к месту происшествия вертолет. Поиски идут уже четыре дня.