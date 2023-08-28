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20:56, 28 августа 2023Наука и техника

Российские военные получили новые выстрелы для гранатометов

Российские военные начали получать новые выстрелы ВОГ-30Д для гранатометов

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Новые выстрелы ВОГ-30Д калибра 30 миллиметров для автоматических гранатометов начали поступать в войска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что новые российские выстрелы отличаются от базовой версии снаряда увеличенной до 2123 метров максимальной дальностью и радиусом поражения до 13 метров. Также при стрельбе новыми боеприпасами образуется меньшее пламя, что снижает демаскировку расчета.

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15 августа 2023

Минобороны России и Научно-производственное объединение «Прибор» подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д с осколочной гранатой на форуме «Армия-2023» в августе. Базовая версия ВОГ-30 является усовершенствованным вариантом ВОГ-17, который отличается более мощным осколочным действием.

Ранее в августе стало известно, что российские военные, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции (СВО), начали получать доработанные на заводах боеприпасы для сброса с коммерческих коптеров.

В том же месяце РИА Новости сообщало, что в зоне проведения СВО ручные гранатометы при помощи специальных переходников приспособили для стрельбы минами калибра 82 миллиметра.

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    Даниил Иринин
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