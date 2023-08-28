Одному из крупнейших производителей вина предрекли проблемы

CNBC: Фермеры Бордо столкнулись с проблемами при производстве красного вина

Виноделы Бордо столкнулись с проблемами при производстве красного вина на фоне глобального потепления и изменения потребительских привычек французов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные местных органов власти.

С начала июня по июль 2023 года от местных виноделов поступило в общей сложности 584 запроса о компенсации в связи с необходимостью выкорчевывания лоз из-за снижения урожайности и спада продаж. Владельцы плантаций намерены либо полностью прекратить производство, либо диверсифицировать использование своих земель. Под угрозой оказалось почти 5000 гектаров виноградников.

Подобная динамика во многом связана с ухудшением погодных условий в стране, которая является одним из крупнейших производителей вина. За последние годы регион неоднократно сталкивался с градами, засухами, морозами и другими неблагоприятными климатическими факторами. Глобальное потепление же привело к сокращению водных ресурсов, которые необходимы при выращивании винограда, указали эксперты.

Помимо негативных последствий изменения климата на ситуацию также оказывает давление тот факт, что французы все чаще отдают предпочтение пиву и легким винам. На этом фоне за последнее десятилетие во Франции почти в 7,8 раза выросло число пивоварен — с 322 предприятий в 2009 году до 2500 в 2021-м. Суммарный же объем продаж вина в стране за 20 лет упал более чем на треть. В итоге местные производители потеряли весомые стимулы для продолжения своей деятельности, пришли к выводу аналитики.

Ранее Financial Times сообщила о решении властей Франции потратить в общей сложности 200 миллионов евро на программу поддержки виноделов. На фоне падения продаж и накопления излишков алкогольной продукции пострадавшим фермерам из Бордо и Лангедока направят помощь. Власти окажут содействие производителям в вопросе перегона вина в этанол, который затем можно будет использовать в промышленности, в том числе для изготовления духов или водно-спиртового геля.