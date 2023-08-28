Французским фермерам заплатят за уничтожение вина

Франция потратит 200 миллионов евро на уничтожение вина из-за падения продаж

Во Франции падение спроса на вино привело к тому, что местные фермеры столкнулись с накоплением излишков продукции. В результате правительство решило потратить 200 миллионов евро на программу поддержки производителей, которая включает в себя уничтожение вина, сообщает Financial Times.

Министерство сельского хозяйства Франции получило одобрение и финансовую поддержку от Евросоюза на выплату антикризисной помощи, которая, как ожидается, в основном будет направлена в регионы Бордо и Лангедок. В рамках инициативы вино перегонят в этанол, который затем можно будет использовать в промышленности, например, для изготовления духов или водно-спиртового геля.

Эта мера станет частью более широкой программы по поддержке виноделов Франции на фоне падения спроса внутри страны, конкуренции на мировых рынках и снижения продаж в Китае. Властями также предусмотрена схема выплаты компенсаций за вырубку виноградников. За такой помощью уже обратились тысяча фермеров в регионе Бордо, вырубке подлежат 9,2 тысячи гектаров виноградных лоз, или около 8 процентов от общей площади выращивания в регионе.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что правительство стремится остановить обвал цен и помочь виноделам найти новые источники дохода». Он также добавил, что фермерам необходимо «адаптироваться к изменениям в потреблении и приспособить производство к спросу завтрашнего дня».

Местные производители ожидают, что в 2023 году профицит составит 3 миллиона гектолитров — 7 процентов от общего объема продукции, произведенной в прошлом году.

Согласно исследованию Kantar, потребление красного вина французами сократилось за последние десять лет на 32 процента. При этом резкое снижение потребления произошло среди молодежи, которая чаще предпочитает крепкие спиртные напитки и пиво или просто пьет меньше алкоголя.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары урожай винограда во Франции в этом году сократится, что приведет к снижению производства вина на 10-20 процентов. Жителям одного самых древних винодельческих регионов — Долины Роны — прогнозируют пиковые температуры до 42 градусов. При этом, по словам производителей, часть урожая будет потеряна, но напиток, который получится из уцелевшего винограда, будет исключительного качества.