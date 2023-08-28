Захарова заявила об отрезвлении Европы после слов Макрона

Представитель МИД РФ Захарова заявила о трезвой оценке Западом мирового порядка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о реалистичной оценке Западом международной обстановки. Так дипломат в своем Telegram-канале оценила слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе «чрезмерного пессимизма» во взгляде на мировой порядок.

«Радует, что Западную Европу посетил именно "чрезмерный пессимизм". Так как выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм. Это уже один шаг к отрезвлению», — заявила она. Соответствующее заявление было реакцией на слова Макрона об осложнении международной обстановки, «что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы». Он отметил, что «нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм».

Также представитель МИД обратила внимание на слова Макрона о занятии Западом «доминирующих позиций». Захарова подчеркнула, что в словах французского президента нет будущего времени, что говорит о признании утраты международных позиций.

Ранее Захарова указала на признание Госдепом США капитуляции в заявлении по Украине. Соответствующее заявление было ответом на слова заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя. Как отметил дипломат, США будут считать победой Украины «полный вывод российских сил из страны».