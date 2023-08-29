Косметолог раскрыла простые способы замедлить старение кожи

Косметолог и создательница бренда Base Skncare Эми (фамилия не раскрывается) назвала простые способы замедлить старение кожи. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка призвала перестать смотреть на экран смартфона сверху вниз. По ее словам, данное положение головы приводит к появлению морщин и провисанию кожи. «Вместо этого держите телефон на уровне глаз, и ваша кожа останется подтянутой и молодой», — объяснила она.

Сон на боку также влияет на состояние кожи, ослабляя тонус мышц лица. В связи с этим Эми предложила приучить себя спать на спине. Вдобавок она напомнила об использовании сыворотки перед сном. «Наносите сыворотку легкими постукивающими движениями, чтобы помочь ей впитаться», — заключила автор видео.

В июле дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом. Так, инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, заявила, что многие люди не начинают вовремя использовать ежедневно антивозрастные косметические средства. По ее мнению, их необходимо включать в уход после достижения возраста 20 лет.