Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:25, 29 августа 2023Ценности

Косметолог раскрыла простые способы замедлить старение кожи

Фото: Unsplash

Косметолог и создательница бренда Base Skncare Эми (фамилия не раскрывается) назвала простые способы замедлить старение кожи. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка призвала перестать смотреть на экран смартфона сверху вниз. По ее словам, данное положение головы приводит к появлению морщин и провисанию кожи. «Вместо этого держите телефон на уровне глаз, и ваша кожа останется подтянутой и молодой», — объяснила она.

Сон на боку также влияет на состояние кожи, ослабляя тонус мышц лица. В связи с этим Эми предложила приучить себя спать на спине. Вдобавок она напомнила об использовании сыворотки перед сном. «Наносите сыворотку легкими постукивающими движениями, чтобы помочь ей впитаться», — заключила автор видео.

В июле дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом. Так, инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, заявила, что многие люди не начинают вовремя использовать ежедневно антивозрастные косметические средства. По ее мнению, их необходимо включать в уход после достижения возраста 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

    Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости