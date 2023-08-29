Первокурсников попросили не заниматься проституцией во время учебы

Daily Post: в Нигерии студентам запретили заниматься проституцией и оккультизмом

Учащимся Федерального университета имени Алекса Эквуема в Нигерии запретили заниматься оккультизмом и проституцией во время учебы. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.

Резонансное заявление перед началом учебного года сделал вице-канцлер вуза, профессор Санди Элом. Выступая перед 15 тысячами студентов, свыше пяти тысяч из которых являются первокурсниками, он попросил, чтобы они воздерживались от всех видов «проституции, секса ради оценок и оккультизма». Элом предупредил, что администрация создала специальный комитет для расследования случаев неподобающего поведения, а нарушители будут отчислены.

Вице-канцлер также отметил, что в 2023 году в университет впервые поступили студенты из разных провинций, и потребовал, чтобы на территории учебного заведения они одевались подобающим образом. В противном случае их оштрафуют на 10 тысяч найр (1,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в США сотрудница Университета Арканзаса попала в тюрьму за совращение 15-летнего подростка. Женщина познакомилась с мальчиком в доме их общих знакомых.