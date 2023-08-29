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10:03, 29 августа 2023Путешествия

Россияне пожаловались на вспышку ротавируса на популярном курорте Турции

SHOT: в турецком Белеке зарегистрирована вспышка ротавируса

Фото: Unsplash

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса в Белеке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отдыхающие отмечают, что распространившийся на популярном курорте Турции кишечный грипп не щадит никого. «Взрослые вместо отдыха на пляжах отлеживаются в отелях, детей увозят на скорых», — говорится в сообщении.

Россияне уверены, что инфекция пришла из моря, поскольку сильная диарея и рвота у туристов начинаются сразу после купания. Некоторые из них уже обратились за помощью в местные больницы. По словам отдыхающих, случаи заболевания регистрируются по всему побережью Белека.

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При этом официальной информации о вспышке ротавируса от туроператоров и представителей местных отелей пока не поступало. Туристы советуют собирающимся в Турцию россиянам запасаться лекарствами.

Ранее российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Турции. Инцидент произошел в четырехзвездочной гостинице Armas Green Fugla в Аланье.

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    Фариза Бацазова
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