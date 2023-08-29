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10:38, 29 августа 2023Наука и техника

В России создали комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА

В России создан комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Специалисты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-беспилотникам. Об этом со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности сообщает ТАСС.

Отмечается, что комплекс «содержит беспилотный летательный аппарат с корпусом в форме летающего крыла, оборудованного системой управления, системой навигации, системой связи, аккумуляторной батареей, камерой кругового обзора, съемной емкостью для хранения средств механического поражения беспилотных летательных аппаратов, соединенные определенным образом».

Противодействовать работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника предлагается при помощи, в частности, «механического заклинивания их электродвигателей с использованием, к примеру, песка или стружки пластика, металлических опилок».

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Развертывание комплекса осуществляется на открытой площадке площадью пять на пять метров в вертикальном положении на опорных стойках.

Ранее специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений разработали FPV-систему для перехвата и уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины .

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    Иван Потапов
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