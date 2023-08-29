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20:05, 29 августа 2023Россия

Москвичам рассказали о возможности посмотреть на «голубую» Луну

Синоптик Позднякова: москвичи посмотрят на «голубую» Луну в ночь на 31 августа

Фото: Quinton Coetzee / Unsplash

У жителей Москвы появилась возможность посмотреть на «голубую» Луну в ночь с 30 на 31 августа. Об этом рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, подобное явление можно назвать еще и суперлунием — когда Луну можно рассмотреть на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли. Погода должна быть определена «периферией антициклона». Позднякова объяснила, что переменная облачность в столичном регионе позволит разглядеть Луну.

Максимальных размеров объект достигнет в 04:35 по Москве, сказала синоптик. В заключение Позднякова добавила, что возможность посмотреть на «голубую» Луну — это большая редкость. Подобное природное явление ожидается лишь в 2037-м.

Ранее стало известно, что в Москве ночь с 28 на 29 августа оказалась самой холодной за последние два месяца. Тогда столичные столбики термометра снизились до 1,1 градуса Цельсия. На «полюсе холода» Подмосковья также зафиксировали 1,1 градуса Цельсия.

При этом незадолго до этого глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что в начале сентября в Москве и Подмосковье начнется очень теплая погода. При этом говорить о бабьем лете пока преждевременно, добавил он.

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    Варвара Кошечкина
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