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10:52, 29 августа 2023Среда обитания

Москвичи пережили самую холодную ночь

Синоптик Леус: ночь на 29 августа в Москве оказалась самой холодной

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

В Москве ночь на 29 августа оказалась самой холодной за последние два месяца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста Центра погода Михаила Леуса.

По словам синоптика, жители столицы пережили холодную ночь, когда минимальная температура воздуха составила 1,1 градуса Цельсия. «На "полюсе холода" Подмосковья, в Черустях, по данным на шесть часов утра, минимальная температура воздуха составила плюс 1,1 градуса», — написал Леус.

При этом температура зависела от района Москвы. В западной части города она была выше и достигла почти 10 градусов Цельсия. В восточной столбик термометра поднялся до четырех-девяти градусов.

Ранее Леус заявил, что ночь на 8 августа оказалась в Москве тропической. Так, температура не опустилась ниже 21 градуса Цельсия.

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    Нина Ташевская
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