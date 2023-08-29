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11:57, 29 августа 2023Бывший СССР

Солдат ВСУ назвал российские корректируемые авиабомбы самым большим страхом

Business Insider: боец ВСУ назвал главным страхом корректируемые бомбы России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Одним из самых главных страхов солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил Business Insider один из украинских бойцов.

«КАБ — это один из самых больших страхов. Русские широко их используют», — сказал солдат ВСУ. Издание отмечает, что российская авиация способна сбрасывать КАБы на значительном удалении от линии соприкосновения.

«Комплекс воздушной разведки "Орлан" эффективен и вызывает проблемы», — также указал украинский боец на угрозу от российских БПЛА. По его словам, российские беспилотники обнаруживают цели, по которым наносят удар КАБы и корректируемые боеприпасы.

Ранее западное издание Military Watch Magazine сообщило, что украинская авиация стала легкой целью для истребителей Воздушно-космических сил России. В публикации отмечается, что украинские истребители значительно уступают российским по уровню технологичности.

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    Алевтина Запольская
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