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09:46, 29 августа 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук восхитила фанатов фигурой в бикини

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась снимком в бикини и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 54-летняя знаменитость позирует на пляже в черном бикини, демонстрируя подтянутую фигуру. Ее образ дополняет белая кофта, оформленная завязками и вырезами на плечах, а также солнцезащитные очки.

Поклонники оценили съемку звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ноги мечты», «Всем бы в 18 лет быть такой, как вы в 54», «Вы прекрасны!», «Статуэточка», «Простите, но вы прекрасная и грациозная лань», — высказывались они.

В апреле Светлана Бондарчук рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. Знаменитость призналась, что долгое время не принимала свою фигуру, поскольку была высокой и при этом очень худой.

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    Карина Черных
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