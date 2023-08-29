Россиян разрешили увольнять за появление на работе в пьяном виде

Верховный суд разрешил увольнять сотрудника за появление на работе пьяным

Верховный суд России вынес решение, в котором признал законным увольнение сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медицинского освидетельствования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами», — постановил суд.

В коллегии также напомнили, что россиянам запрещено появляться в пьяном виде не только на своем рабочем месте, но и в целом на всей территории организации-работодателя или объекта, где работник должен выполнять свои должностные обязанности.

Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь». Его начальник посчитал, что тот явился на работу нетрезвым, и составил соответствующий акт. Сам сотрудник оказался не в состоянии написать объяснительную, и только добавил от руки на самом акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!».

Начальство отправило слесаря на медосвидетельствование, но не стало его оплачивать и предоставлять транспорт, а сам сотрудник отказался отдавать за процедуру 1,6 тысячи рублей. После этого его уволили, но слесарь пошел в суд.

Сотрудник заявил, что руководство не имело никаких доказательств состояния опьянения, а запись в акте он сделал под давлением. Слесарь потребовал не только вернуть его работу и выплатить зарплату за вынужденные прогулы, но и компенсировать моральный ущерб, «ввиду того, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на его самочувствии, привела к бессоннице и стрессу».

Суды трех инстанций пошли на встречу уволенному сотруднику и восстановили его на работе, подтвердив, что у предприятия нет доказательств для увольнения по статье. Однако когда работодатель дошел до Верховного суда, там признали его правоту — суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр.

В июне Верховный суд отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов. Высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием.

