Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:28, 29 августа 2023Экономика

Россиян разрешили увольнять за появление на работе в пьяном виде

Верховный суд разрешил увольнять сотрудника за появление на работе пьяным

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд России вынес решение, в котором признал законным увольнение сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медицинского освидетельствования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами», — постановил суд.

В коллегии также напомнили, что россиянам запрещено появляться в пьяном виде не только на своем рабочем месте, но и в целом на всей территории организации-работодателя или объекта, где работник должен выполнять свои должностные обязанности.

Материалы по теме:
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь». Его начальник посчитал, что тот явился на работу нетрезвым, и составил соответствующий акт. Сам сотрудник оказался не в состоянии написать объяснительную, и только добавил от руки на самом акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!».

Начальство отправило слесаря на медосвидетельствование, но не стало его оплачивать и предоставлять транспорт, а сам сотрудник отказался отдавать за процедуру 1,6 тысячи рублей. После этого его уволили, но слесарь пошел в суд.

Сотрудник заявил, что руководство не имело никаких доказательств состояния опьянения, а запись в акте он сделал под давлением. Слесарь потребовал не только вернуть его работу и выплатить зарплату за вынужденные прогулы, но и компенсировать моральный ущерб, «ввиду того, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на его самочувствии, привела к бессоннице и стрессу».

Суды трех инстанций пошли на встречу уволенному сотруднику и восстановили его на работе, подтвердив, что у предприятия нет доказательств для увольнения по статье. Однако когда работодатель дошел до Верховного суда, там признали его правоту — суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр.

В июне Верховный суд отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов. Высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве пропала 16-летняя российская фигуристка. Что известно о ее исчезновении?

    Популярная российская юмористка вышла замуж в четвертый раз

    Начато расследование в связи с пропажей в Москве фигуристки Горбачевой

    Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Евро преодолел отметку в 104 рубля

    Уникальный сервис для российских школьников обновился

    США заметили снижение количества инцидентов с российскими самолетами в Сирии

    В Крыму заявили о готовности к возможным атакам Украины

    Следы взрывчатого вещества обнаружили в Пулково при досмотре багажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости