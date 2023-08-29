Россиянам назвали лучшие соцсети для продажи старой одежды

Аналитики платформы по работе с блогерами Perfluence назвали лучшие социальные сети для перепродажи старых вещей. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 29 августа.

Эксперты компании проанализировали поведение россиян в соцсетях, их взаимодействие с блогерами и реакцию пользователей на различные форматы промоматериалов. В исследовании было изучено более миллиона постов за 2022 и 2023 годы в YouTube, Pinterest, Twitch, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram, а также в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Rutube, OK, Likee, VK, Yandex_zen, Tenchat и Yarus.

Выяснилось, что активнее всего публикации со словами «одежда», «обувь», «украшения» и «предметы роскоши» публиковались в Instagram и VK — 66,7 и 20,3 процента соответственно. На третьем месте оказался Telegram с 9,5 процента объявлений. При этом после блокировки Instagram в России в январе количество постов в Telegram и VK увеличилось в четыре раза во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию, активнее всего любители шопинга реагируют на объявления со скидками. Больше всего размещений с выгодными предложениями делают блогеры следующих тематик: «скидки и экономия», «дети и семья», «лайфхаки и обзоры», «уход и косметика» и «мода и стиль».

В июне Филипп Киркоров решил продать свои поношенные вещи на 15 миллионов рублей. К примеру, за 80 пар кроссовок он хотел получить 1,8 миллиона рублей. Помимо этого, на самых дорогих позициях, в том числе пальто и куртках, которые стоят от 87 тысяч до 297 тысяч рублей, в целом Киркоров планировал заработать 12,9 миллиона рублей.