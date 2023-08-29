Пять человек пострадали при обстреле ВСУ в Брянской области

Богомаз: пять человек пострадали при обстреле ВСУ в брянском поселке Климово

Пять человек пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, среди пострадавших есть дети. Брянский губернатор отметил, что одного ребенка спасти не удалось.

Кроме того, в результате атаки оказались повреждены здания школы, несколько административных сооружений и жилые дома. В Климово после обстрела было нарушено энергоснабжение, пояснил Богомаз.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава приграничного региона.

Об обстреле из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Климовского района Брянской области стало известно во вторник, 29 августа.

Климовский район Брянской области граничит с Черниговской областью Украины. По данным из открытых источников, протяженность границы региона с соседним государством составляет свыше 350 километров.