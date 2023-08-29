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11:16, 29 августа 2023Бывший СССР

В ДНР выросло число пострадавших от кассетных снарядов мирных жителей

Пушилин заявил о росте числа пострадавших от кассетных снарядов жителей ДНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Число пострадавших среди мирного населения Донецкой народной республики (ДНР) кратно увеличилось после начала использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, сообщил глава нового российского региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ (обезопасить мирное население — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Пушилин, заявив, что будут предприняты дополнительные меры защиты гражданских.

Также глава ДНР назвал районы Урожайного и Старомайорского самыми горячими точками республики. Пушилин рассказал, что в этих районах российская авиация и артиллерия активно наносит удары по соединениям ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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