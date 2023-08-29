В ДНР выросло число пострадавших от кассетных снарядов мирных жителей

Пушилин заявил о росте числа пострадавших от кассетных снарядов жителей ДНР

Число пострадавших среди мирного населения Донецкой народной республики (ДНР) кратно увеличилось после начала использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, сообщил глава нового российского региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ (обезопасить мирное население — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Пушилин, заявив, что будут предприняты дополнительные меры защиты гражданских.

Также глава ДНР назвал районы Урожайного и Старомайорского самыми горячими точками республики. Пушилин рассказал, что в этих районах российская авиация и артиллерия активно наносит удары по соединениям ВСУ.