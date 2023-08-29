Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 29 августа 2023Бывший СССР

В ДНР назвали самые горячие точки

Пушилин: самые горячие точки ДНР находятся в районе Урожайного и Старомайорского

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Самые горячие точки в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в районе Урожайного и Старомайорского. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Это "серая зона" все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. И опять же наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

    Анна Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

    14-летняя школьница забеременела от приезжего в Подмосковье

    Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

    В ДНР объяснили отсутствие успехов ВСУ страхом окружения

    Задержанный за подготовку теракта в РФ признался в содеянном и попал на видео

    В России создали комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА

    В ДНР назвали самые горячие точки

    Крупнейший автопроизводитель остановил работу из-за сбоя

    Адвокат Чекалиных прокомментировал передачу дела блогеров в ГСУ СК России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости