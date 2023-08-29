В ДНР назвали самые горячие точки

Пушилин: самые горячие точки ДНР находятся в районе Урожайного и Старомайорского

Самые горячие точки в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в районе Урожайного и Старомайорского. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Это "серая зона" все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. И опять же наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги», — заявил он.