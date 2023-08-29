Звезда «Дома-2» попала в реанимацию после укола врача

Участница «Дома-2» Анна Брянская попала в реанимацию после укола врача

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Анна Брянская попала в реанимацию после укола врачей. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она рассказала, что у нее начались проблемы с сердцем после введенного ей медиками препарата.

«Эти три дня самые жуткие были за всю мою жизнь», — написала участница «Дома-2». Девушка также опубликовала видео, в котором едет в скорой помощи и жалуется врачам на боль в голове и сердце.

Брянская рассказала, что изначально вызывала скорую помощь из-за аллергии. Приехавшие медики вкололи ей препарат, из-за чего у нее заболело сердце. «Из-за них я попала в реанимацию», — добавила она.

Ранее ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев рассказал, что охрана проекта не вмешивается в жизнь участников, в том числе не разнимает их во время драк. Беккужев объяснил, что на «Доме-2» есть сотрудники, охраняющие отведенные под проект территории. Но эти люди, по словам ведущего, не должны принимать участие в жизни участников шоу.