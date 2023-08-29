Определен период развития угрожающего явления

Явление Эль-Ниньо вероятно будет развиваться с сентября по ноябрь

Климатическое явление Эль-Ниньо, из-за которого миру могут грозить экстремальные погодные явления, с большой долей вероятности начнет формироваться в сентябре-ноябре. Период определили специалисты Метеорологического бюро Австралии, сообщает Reuters.

Во время Эль-Ниньо нагревается поверхность воды в экваториальной части Тихого океана. По словам специалистов, на данный момент климатические модели указывают на вероятность дальнейшего потепления океана.

«Температура поверхности моря в тропической части Тихого океана превышает пороговые значения Эль-Ниньо и продолжала повышаться в течение последних двух недель», — заявили в бюро.

Ранее в службе Евросоюза Copernicus (C3S) пришли к выводу, что температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения — 20,96 градуса Цельсия. Нагревание объяснили изменением климата, которое происходит в том числе из-за сжигания ископаемого топлива.